Deschamps: “Mbappé? I club sono da sempre riluttanti alla Nazionale”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese, ha così parlato dell’assenza di Kylian Mbappé: “Questo vale per tutti i club. A un certo punto, se ci sono giocatori in una situazione in cui potrebbero esserci problemi fisici, loro sono sempre stati riluttanti a permettere loro di andare in nazionale e di rischiare”, ha detto il tecnico al canale YouTube della FFF.

Poi ha proseguito: “Non sono qui per correre rischi, ero un allenatore di club e quando sei in un club e pensi che ci sia un rischio, puoi comunque far giocare i giocatori”.

Infine:“Per me, questo rapporto con i giocatori, discutere direttamente con loro, così come avere informazioni sul lato medico con gli scambi tra i medici del club e il nostro medico, mi porta a prendere una decisione, ripeto, per il giocatore. Detto questo, non dirò che la situazione è peggiorata, ma non è peggiorata a causa del calendario che hanno nel loro club. Quasi tutti hanno giocato nove partite nelle ultime tre settimane. Sono tre partite a settimana. Quindi, ovviamente, e guardo anche agli altri giocatori, ci sono molti giocatori fuori per infortunio. Non ho analizzato a fondo se ci sono più infortuni rispetto al passato, ma inevitabilmente il sovraccarico del calendario porta i club, che sono, ripeto, i datori di lavoro, a essere più attenti alla situazione dei singoli giocatori”.

Foto: Instagram Real