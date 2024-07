Deschamps: “Mbappé farà di tutto per essere al top. Laporte? Ha fatto questa scelta, buon per lui”

Alla vigilia della prima semifinale di euro2024 , l’allenatore dei ‘Bleus’, Didier Deschamps, ha presentato così in conferenza stampa il match contro la Spagna: “Tutte le squadre spagnole avevano questa capacità di avere una grande maestria. Il centrocampo è un punto di forza, con Rodri in particolare. Questa è la squadra che ha dominato di più e ha lasciato la migliore impressione a tutti”. Successivamente il C.T. francese ha parlato anche di Maignan e delle condizioni di Mbappé: “Maignan? È un portiere di altissimo livello, ha un’ottima presenza sulla linea di porta, è a suo agio in area, a terra. Non lo scopriremo oggi. Mbappé? Arrivava da 110 minuti, era già difficile durante i supplementari. È inutile che resti in campo con sensazioni negative. Abbiamo fatto di tutto per farlo recuperare, sono convinto che sarà al massimo delle sue forze fin dall’inizio. Non è legato solo all’ultima partita, ma a tutto quello che aveva prima: il finale di stagione, il problema alla schiena, il trauma che ha avuto al naso. Per lui sarebbe potuta finire qui. Devi andare avanti, abituarti alle nuove condizioni. Farà di tutto per essere al meglio. L’ematoma si è risolto e ogni giorno che passa il suo naso è più forte”. Infine Deschamps ha anche commentato la scelta di Laporte di giocare con la nazionale spagnola: “Laporte? Ha fatto questa scelta, buon per lui. La cosa più importante è che sia felice. Non ho rimpianti, l’importante è che sappia affrontare bene questa situazione e penso che sia così”

Foto: Instagram Francia