Deschamps: “Mbappé? È meglio che si sia fatto male al naso che ai piedi”

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Euro 2024 con l’Olanda. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall’infortunio al naso di Kylian Mbappé: “Mbappé ha partecipato all’allenamento di ieri e lo farà anche oggi. Vedremo se potrà giocare, con lo staff medico faremo di tutto per renderlo disponibile per la partita. Kylian ci tiene tanto a esserci, lui così come tutti gli altri nostri giocatori. È meglio che si sia fatto male al naso che ai piedi, o alle ginocchia o alle caviglie”.

foto: Instagram Francia