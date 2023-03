Deschamps annuncia: “Mbappé è il nuovo capitano della Francia”

Dopo la sconfitta ai Mondiali in finale contro l’Argentina, la Francia ripartirà dal capitano Kylian Mbappé. Il commissario tecnico Deschamps aveva già annunciato la possibile mossa durante la conferenza stampa di ieri: “Kylian Mbappé è uno dei giocatori che potenzialmente possono essere capitani”. Ma adesso c’è anche l’ufficialità annunciata durante l’intervista concessa a Telefoot: “Kylian Mbappé è il nuovo capitano dei Blues. Antoine Griezmann è il vice-capitano. Kylian soddisfa tutti i requisiti per avere questa responsabilità. Sul terreno di gioco così come nella vita di gruppo, essendo un elemento unificante”.

Foto: Instagram Francia