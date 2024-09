Deschamps: “Manu Kone ha giocato bene ma è stato ammonito troppo presto. Anche Pogba, però, alla sua prima partita fu espulso”

Deschamps, commissario tecnico della Francia, è intervenuto ai microfoni dopo la vittoria per 2-0 contro il Belgio, commentando la prestazione di Manu Kone, centrocampista della Roma: “Era già entrato in campo contro l’Italia. Ha fatto una buona partita, anche se ha fatto un intervento ed è stato ammonito molto presto. Per un centrocampista difensivo non è l’ideale ricevere un cartellino giallo a inizio partita. Se fosse stata una partita a eliminazione diretta forse avrei agito diversamente. Ricordo che Paul Pogba alla sua prima partita prese un cartellino rosso. Non voglio paragonarlo a Paul, ha ancora un po’ di strada da fare. A centrocampo ci mancano tre giocatori oltre a Zaire-Emery che è infortunato e ad esempio loro hanno un’esperienza che lui ancora non ha. Nonostante questo ha giocato molto bene”.

Foto: Instagram francia