Deschamps: “Maignan partirà dall’inizio con la Scozia. Giroud? E’ disponibile”

Didier Deschamps CT della Francia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Scozia.

Queste le sue parole: “Maignan è qui da un po’, era con noi a Euro 2020, conosce l’ambiente. Con le sue qualità tecniche e l’uomo che è abbraccia il nuovo status. Mi assicuro sempre di mettere il numero 1 nelle migliori condizioni, lui deve avere dei punti di riferimento. Da qui all’Euro forse dovrò distribuire i minuti, ma lui domani partirà dall’inizio”.

Su Giroud: “Se gioca domani? È disponibile. Ha tanta esperienza e ha la capacità di essere sempre efficace, anche se ha avuto periodi nella nazionale francese in cui non lo è stato. Ma dal momento in cui si mantiene… Questo ruolo, contando anche Kolo Muani e Thuram mi lascia soddisfatto”.

Foto: Instagram Francia