Deschamps: “Mai creduto che Pogba avesse l’intenzione di doparsi. Voglio in ogni caso credere alla sua versione”

Arrivano parole di conforto per il centrocampista della Juventus Paul Pogba, dopo la squalifica dai campi di gioco per 4 anni comminatagli quest’oggi dal Tribunale Nazionale Antidoping. Il commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps ha così parlato al sito de L’Equipe: “Non ho mai creduto nemmeno per un secondo che Paul l’abbia fatto volontariamente, che avesse l’intenzione di doparsi. Conoscendolo bene, so che questo non è affatto nel suo carattere. Adesso ci sono i fatti e quello che rivelano i due campioni prelevati. La presenza dell’ormone illecito è indiscutibile. Considerato tutto ciò che ha ottenuto nella squadra e le relazioni che abbiamo costruito, la sua situazione mi rattrista e spero che tutto possa sistemarsi. Voglio in ogni caso credere alla sua versione.”

Foto: sito nazionale francese