Deschamps: “L’obiettivo era qualificarci. Noi lo abbiamo fatto con stile”

Il CT della Francia, Didier Deschamps, commenta il netto successo dei sui sul Kazakistan che proietta i Blues ai Mondiali 2022.

Queste le sue parole: “L’obiettivo era qualificarci, ma noi l’abbiamo fatto con stile e potete vedere la gioia dei giocatori nel giocare così insieme. È un’ottima cosa che ognuno degli attaccanti abbia avuto un pezzo della torta questa sera, da fiducia a tutti. Questo risultato ci ricompensa di tutto. Mbappé? Stiamo parlando di un fenomeno assoluto, che può fare la differenza in qualsiasi istante, così come Benzema, Griezmann, se arriveremo con la mentalità giusta in Qatar possiamo ripetere quanto fatto in Russia”.

Foto: Instagram Francia