Deschamps: “L’Inghilterra proverà a fermare Mbappé, ma Kylian è e sarà sempre Kylian”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha così presentato la sfida di domani contro l’Inghilterra, valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo: “Abbiamo calma e serenità, le abbiamo sempre avute dall’inizio della manifestazione. E’ un quarto di finale iridato quello che dobbiamo giocare. Deve essere solo motivo di felicità e di piacere. La velocità sarà una delle chiavi del match. Non sempre è sufficiente per segnare, però. E’ vero che gli inglesi hanno segnato molti gol sfruttando le fasi di transizione ma questa non è la loro unica qualità. Non a caso sono ai quarti di finale. Sappiamo, infatti, che sono molto efficaci sui calci piazzati. Saremo ancora più vigili sulle palle alte, visto che gli inglesi hanno nei colpi di testa uno dei loro punti di forza”.

Poi ha proseguito il suo intervento parlando di Mbappé: “Mbappè è un giocatore importante per noi: ovviamente gli avversari di turno spesso escogitano piani particolari per fermarlo e anche per farlo arrabbiare. Ma Kylian è e sarà sempre Kylian“.

Infine, ha così parlato del suo futuro: “Il mio futuro? Questo non è certo il momento per pensare al mio contratto. Oggi pensiamo soltanto a questa gara dei quarti di finale“.

Foto: L’Equipe