Deschamps: “Le vicende giudiziarie di Benzema? Io e Karim non ne abbiamo parlato, pensiamo alla partita”

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest’oggi, il CT della Francia Didier Deschamps è stato chiamato a toccare un punto non-calcistico su Karim Benzema: “Le vicende giudiziare di Karim? Non ne ho parlato con lui e di certo non lo farò oggi. Abbiamo una partita per cui prepararci“.

Foto: Twitter Real Madrid