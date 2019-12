Deschamps: “La Juve ha la qualità per vincere la Champions, Ronaldo è un professionista impeccabile”

Didier Deschamps, ct della Francia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli Europei 2020 e di Juventus: “La Juve gioca la Champions per vincerla, così come altre 7 o 8 squadre. È naturale che quello sia un obiettivo, ormai è lo stesso da qualche anno e spero che stavolta riescano a raggiungerlo. Forse parla anche il mio cuore adesso, ma la Juve ha qualità. Vedremo, ci sono tanti club forti“.

Cristiano Ronaldo

“Cristiano Ronaldo è un grande campione. Si trova ad altissimi livelli da anni e ha sempre voglia di vincere trofei e di segnare. Vuole fare più gol possibili, non si accontenta mai. È un professionista impeccabile, si mantiene così nonostante l’età. Ha grande grinta ed è sempre decisivo”.

Italia

“La nazionale italiana sta facendo bene, Roberto ha creato un giusto mix di giovani ed esperti e ha lavorato alla grande con i suoi giocatori. L’Italia ha giocato un ottimo girone di qualificazione, non sono d’accordo con chi dice che gli avversari erano di basso livello. I gol bisogna sempre farli, Mancini e la Nazionale hanno grande merito”.

Foto: newindianexpress