Deschamps: “Kalulu si è ripreso bene dopo anni complicati. Thuram importante per la Juve”

Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, a margine della conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia, ha parlato anche dei due juventini, Kalulu e Thuram.

Queste le sue parole: “Pierre Kalulu ha fatto molto bene l’anno dello Scudetto del Milan. Ha avuto problemi fisici, ora s’è ripreso al meglio. Lo seguiamo, come tutti i giocatori, c’è anche una concorrenza importante in difesa. Mi fa sempre piacere tornare in Italia, sto bene dove sono, sia da allenatore che da giocatore ho passato tanti anni in Italia e sono stati anni bellissimo”

Thuram? “È stato già convocato con noi, a centrocampo ci sono tanti giocatori. Quest’anno ha iniziato la stagione gradualmente, ora ha un ruolo più importante, fa parte di quei giocatori giovani che hanno qualità. Gli auguro di continuare a fare quello che sta facendo adesso e di mantenerlo nel tempo”.

Foto: sito Francia