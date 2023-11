Deschamps: “Il PSG resta un’armata candidata per la vittoria della Champions. L’importante è superare il girone”

Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, ha parlato a BeIN Sports sulle possibilità di vincere la Champions del PSG.

Queste le sue parole: “Ci sono 6 o 7 club che hanno la legittima ambizione di vincere la Champions League. Se il PSG può vincere? La stagione è ancora lunga. C’è ovviamente il campionato che fa da filo conduttore, anche se l’avvio in termini di punti è stato meno buono rispetto a quanto fatto negli anni precedenti. Il calendario è fitto, bisogna fare bene nella fase a gironi e poi il sorteggio può essere importante. Ma resta un’armata candidata alla vittoria”.

Allenamenti specifici per le serie di rigori: “Non riesci mai a ricreare le condizioni di una partita. Se si tratta della finale, dell’emotività, del pubblico, della scaletta dei tiratori, niente può essere preparato. Poi tra quello che si può prevedere e quello che succede, come l’ultima volta contro l’Argentina, dove non c’erano più in campo tutti i nostri soliti rigoristi. Non sono convinto che allenarsi dia risultati, ma questa è solo la mia opinione. Per questo non faccio sedute specifiche. A fine seduta può succedere che gli attaccanti restino a tirare, ma questo è tutto”.

Foto: Instagram personale