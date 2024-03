Deschamps: “Giroud? Sta giocando molto ma sta bene. Vuole esserci alle Olimpiadi a Parigi”

Il CT della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa a margine delle convocazioni per le prossime gare della Nazionale.

Queste le sue parole: “Giroud? Olivier c’è, sta reggendo questi ritmi, sta giocando tante partite, ciononostante ha una buona efficienza. La sequenza con tante settimane in cui si disputano tre partite può essere complicata per un calciatore, non solo per lui. Vuole giocare alle Olimpiadi di Parigi, questo vale per quasi tutti i giocatori”.

Sul duro periodo vissuto da Kolo Muani: “È già successo a lui o ad altri giocatori. Olivier Giroud, ad esempio,quando era al Chelsea ha vissuto un periodo complicato. Tutti possono avere periodi difficili. Dayot Upamecano? Per lui è la stessa cosa. Tengo conto di queste circostanze. Non è necessario essere titolari, un calciatore può stare nella squadra francese per quello che ha fatto con noi e per il potenziale che ha nei tre ruoli offensivi, quindi possiamo usarlo anche come esterno”.

