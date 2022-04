Deschamps: “Girone non facile. L’orario in cui giocheremo sarà decisivo per la qualificazione”

Didier Deschamps , CT della Francia, ai microfoni di beInSport ha commentato i sorteggi dei gironi dei Mondiali, che la Francia giocherà per difendere il titolo di 4 anni fa in Russia.

Queste le sue parole: “Non so se si possa parlare di sorteggio perfetto. In più la Danimarca ci conosce bene per via delle gare di Nations League. Dobbiamo avere grande rispetto per quella squadra che è undicesima nel ranking. Molto della qualificazione dipenderà dall’orario in cui si giocheranno le partite. Giocare alle 13 o alle 20 fa una grande differenza. Ci teniamo a far bene, cercheremo di difendere il titolo conquistato 4 anni fa con grande determinazione e la voglia di provare ad ottenere un secondo successo consecutivo”.

Foto: Instagram Francia