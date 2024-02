Deschamps: “Girone di ferro? Sì, ma sono felice di tornare in Italia”

Didier Deschamps, Ct della nazionale francese, si è detto soddisfatto del sorteggio di Uefa Nations League andato in scena questo pomeriggio a Parigi. Il tecnico dei bleus ha così commentato l’abbinamento nel girone con Italia, Belgio e Israele: “Le squadre che sono in lega A sono tutte forti, ci sono 4 gironi di alta qualità. Personalmente sono contento di tornare in Italia per affrontare gli Azzurri. Saranno per ogni squadra tre partite di alto livello. Un girone di ferro? Sì, ma per tutti. Questa competizione arriverà dopo gli Europei e tutti i ct al momento sono focalizzati sulla preparazione per il torneo in Germania. A settembre si inizia questa nuova edizione con tanta ambizione e tutte le grandi squadre quando si parte pensano di andar fino in fondo.”

Foto: Facebook Deschamps