Deschamps: “Francia difensiva? Non per volontà mia”

Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, ha parlato ad AFP in merito al brutto gioco della sua Nazionale, che ancora non ha segnato su azione in questo Europeo.

Queste le sue parole: “Queste due partite non hanno nulla a che fare l’una con l’altra, tranne per il fatto che ci hanno permesso di andare ad una finale. Atteggiamento difensivo? Non si vincono le partite difendendo, è troppo semplicistico. Parto sempre con l’idea di mettere la squadra più pericolosa per l’avversario. E se anche il risultato è quello di vedere una squadra difensiva, allora il tecnico si difende dicendo che le intenzioni sono da parte sua ben differenti, così come lo sono state proprio nei due match sopracitati: “Non andrei mai contro l’indole dei miei giocatori e se questa è di voler giocare con un baricentro basso allora lo faremo, ma sicuramente non è quello che avevo chiesto loro di fare inizialmente”

Foto: Instagram Francia