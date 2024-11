Deschamps: “Esclusione Pavard? Nella sua posizione c’è molta concorrenza”

Non solo Kylian Mbappé. Didier Deschamps ha diramato per le prossime sfide di Nations League contro Israele e Italia, escludendo anche Youssouf Fofana e Benjamin Pavard. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico ha così spiegato l’esclusione del difensore francese: “Perché la situazione di Pavard dovrebbe complicarsi dopo questa mancata convocazione? Sta a lui mantenere ciò che fa con il suo club. Nella sua posizione c’è molta concorrenza, forse anche un po’ di più. Faceva parte dei pre-convocati, poi ci sono delle scelte da fare”.

Foto: Instagram Pavard