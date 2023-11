Deschamps esalta Thuram: “Ora vede bene la porta. Prima era il suo punto debole”

Didier Deschamps, CT della Francia, all’Equipe esalta Marcus Thuram, che è diventato molto efficiente anche a livello realizzativo, un suo limite in passato.

Queste le sue parole: “Adesso è diventato molto più efficiente, prima era il suo punto debole. Gli piaceva stare più largo e non andare faccia a faccia col portiere, adesso si applica meglio in questo senso ed è diventato molto più cecchino d’area”.

Foto: Instagram Francia