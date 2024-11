Deschamps: “Dopo 12 anni alla guida della Francia, ho ancora la stessa voglia. Ranieri? A 73 anni è tornato alla Roma”

Didier Deschamps ha partecipato a una conferenza stampa in vista della partita contro l’Italia. L’allenatore della Francia ha ripercorso la sua carriera alla guida della nazionale francese tra sfide e ambizioni future; ha inoltre espresso parole di apprezzamento per Claudio Ranieri, il nuovo tecnico della Roma

“Dopo 12 anni alla guida della Nazionale non mi sono stancato. Si impara sempre, ogni giorno. Visto Ranieri? A 73 anni è tornato ad allenare la Roma. L’esperienza è qualcosa di positivo. Poi io ogni mattina mi alzo e davanti allo specchio dico ‘so che non so’. So adattarmi, all’ambiente e alle esigenze. E ho sempre la stessa voglia”.

foto: Instagram Francia