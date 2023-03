Deschamps: “Delusione momentanea per Griezmann, sarà importante come sempre”

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha commentato in conferenza stampa la decisione di affidare la fascia a Kylian Mbappé ai danni di Antoine Griezmann. Alcune parole del selezionatore della Nazionale francese: “Ho preso la decisione lunedì sera. Kylian è abituato a stare in questo gruppo da un po’. Non sarà solo. La cosa più importante è che non sia un onere aggiuntivo per Kylian. Ho avuto discussioni, non entrerò nei dettagli. Posso assicurarvi che Antoine, da lunedì, è molto sorridente. Che fosse deluso in quel momento, è legittimo. Ma questo si è fermato lì. Da quello che vedo, tutti hanno lo stesso obiettivo in relazione al gruppo. Antoine è vice-capitano, ha un ruolo importante come ha sempre avuto. È radioso, splendente, sia nelle sedute di allenamento che nel gruppo”.

foto: Instagram Francia