Deschamps conferma l’addio alla Nazionale dopo il Mondiale: “Nella vita bisogna saper dire stop”

Didier Deschamps lascerà la guida della Nazionale francese dopo il Mondiale del 2026. L’ufficialità sarebbe dovuta arrivare tramite telegiornale delle 13 su TF1, ma la sua intervista in cui dichiarava il suo addio è già trapelata questa mattina per via di LCI, il canale di notizie del gruppo TF1. Qui di seguito le sue parole.

“Sono qui dal 2012. Ho programmato fino al 2026, la prossima Coppa del Mondo, ma il mio percorso si fermerà lì, prima o poi avrei dovuto farlo. Nella mia testa è molto chiaro. Ho servito la Nazionale sempre con lo stesso desiderio e la stessa passione, per mantenere la squadra ai massimi livelli. Quando una cosa è bella non vuoi che si fermi mai, ma nella vita bisogna saper dire stop. C’è vita dopo. Non so cosa sarà, ma sarà anche molto bello”.

Foto: Instagram Francia