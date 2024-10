Deschamps: “Caso Pogba? Sono felice per lui. Ovviamente ci saranno discussioni con la Juventus”

Didier Deschamps, ct della Francia, è intervenuto alla tv della Federazione francese per parlare di Paul Pogba, la cui squalifica per doping è stata ridotta, come noto, da 4 anni a 18 mesi.

Queste le sue parole: “Ho parlato al telefono con lui per parecchio tempo certamente, durante tutto questo periodo che è stato molto complicato per lui. Ovviamente, è una notizia molto, molto buona per lui. Almeno oggi sa che potrà giocare nuovamente a partire da marzo. Ovviamente ci sarà un periodo, da gennaio a marzo, in cui dovrà fare un lavoro e una preparazione molto specifici. È un sollievo per lui”.

Il CT prosegue: “Anch’io sono molto felice per Paul. Certo, è ancora una pena pesante, ma 18 mesi sono meno severi rispetto ai 4 anni previsti dalla prima sentenza. Quindi eccoti. C’è questa luce che si riaccende, ci saranno dei passi da fare, ma umanamente, per lui, è un’ottima notizia. Beh, ovviamente, nel frattempo, in relazione al suo club, la Juventus, che oggi è il suo datore di lavoro, ci saranno discussioni, ma almeno lui sa che a marzo 2025 tornerà a giocare. E lui ama tanto il calcio e giocare a calcio”.

Infine conclude: “Questa è un’ottima notizia per lui. Mi assicuro di essere sempre in contatto e supportare i giocatori. Certo, conosco Paul dall’inizio. Ma quando ci sono problemi del genere, infortuni complicati, più i problemi privati che ha avuto, più questa sospensione, i giocatori sanno che sono disponibile in ogni momento e che io posso comunicare con loro, con lui in questo caso. È qualcosa di essenziale per me, senza sapere cosa succederà domani. Ma questo sostegno, questo seguito è logico per me nel rapporto di fiducia che mi assicuro di avere con i giocatori”.

Foto: twitter Federazione francese