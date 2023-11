Deschamps: “Camavinga? Un peccato il suo infortunio, ma non avevo bisogno di conferme. Non sarà mai in discussione il suo valore”

Eduardo Camavinga è stato convocato con la Francia per le due sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Gibilterra sabato e la Grecia tre giorni dopo, ma è stato costretto a tornare a Madrid dopo essersi infortunato al ginocchio durante una sessione di allenamento in seguito a un contatto con Ousmane Dembélé, rimediando la rottura del legamento esterno. Nella conferenza stampa pre-partita di oggi, il ct Didier Deschamps ha dichiarato:

“Ci si aspettava che giocasse, quindi dovrò sostituirlo. Non avevo intenzione di cambiare il sistema. È un peccato per lui, ma non avevo bisogno di una conferma per Eduardo, anche se l’ultimo ritiro poteva andare meglio. Ma questo non mette in discussione quello che ha fatto con noi”.

foto: Instagram Francia