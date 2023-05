Deschamps: “Camavinga non era felice dell’idea di giocare sulla fascia”

Il CT della Francia, Didier Deschamps all’Equipe ha parlato di Camavinga: “Camavinga non era felice dell’idea di giocare sulla fascia sinistra, ma è bravo nei duelli, è efficiente, graffia in fase difensiva, senza dimenticare la sua tecnica, la sua capacità di rimanere sempre lucido, che è molto per un giovane come lui. Sulla fascia gli piace giocare meno rispetto a centrocampo, dove tocca molto il pallone, mentre nella posizione di terzino sinistro può innervosirsi quando l’azione si svolge dall’altra parte. Uno dei suoi piccoli difetti, tra l’altro, potrebbe essere la chiusura all’interno quando la palla è dall’altra parte. Ma l’ha integrato, è intelligente, ed è il titolare del Real Madrid in quella posizione”.

Foto: Camavinga Instagram