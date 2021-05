Deschamps: “Benzema? Non farò scelte particolari, lui avrà il suo posto come il resto dei giocatori”

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha parlato della sua squadra in vista dell’Europeo partendo dal ritorno di Karim Benzema: “Ha il suo posto in Nazionale come il resto dei giocatori. Viene trovando un gruppo che conosce e i suoi compagni conoscono lui. Non farò niente in particolare, devo gestire il gruppo nel suo insieme. Cosa ci siamo detti? Capisco che siete desiderosi di conoscere i dettagli della conversazione con Benzema, ma non li avrai da me. Karim, non lo so, ha la libertà di dire ciò che vuole”.

Sulle voci di mercato che potrebbero disturbare l’ambiente: “L’ideale è avere la massima tranquillità, ma noi non siamo immuni da queste cose, dovremo conviverci”.

Foto: Twitter Francia