Deschamps: “Avremmo dovuto fare di più. Ci è mancata cattiveria”

Il CT della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha parlato a fine gara dopo il pareggio deludente contro l’Ungheria.

Queste le sue dichiarazioni: “Nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione in cui potevamo segnare, avremmo potuto giocare con più decisione e la partita poteva andare differentemente. Avremmo potuto e dovuto segnare, avevamo anche tempo per fare più gol ma non è stato sufficiente. Dispiace ma ora dobbiamo guardare avanti e pensare al prossimo avversario. Ci aspetta il Portogallo, dove ci giocheremo il primo posto del girone”.

Foto: Twitter Equipe de France