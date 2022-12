Deschamps alla seconda finale Mondiale consecutiva. E’ il quarto CT a riuscirci. Ma solo Pozzo le ha vinte entrambe

Didier Deschamps entra nella storia dei tecnici francesi e non solo. IL CT è il quarto allenatore a guidare una nazionale in due finali consecutive di Coppa del Mondo, raggiungendo quindi Vittorio Pozzo con l’Italia (1934, 1938), Carlos Bilardo con l’Argentina (1986, 1990) e Franz Beckenbauer con la Germania (1986, 1990). Fin qui, solo Pozzo con l’Italia è riuscito a vincerle entrambe. Bilardo vinse nel 1986 e perse nel 1990, percorso inverso invece per Beckenbauer.

Foto: Instagram Francia