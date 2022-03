Desailly distrugge Pogba: “Non ha disciplina. Non si tira indietro per aiutare la squadra, ma è pigro”

Una serata da dimenticare quella di ieri per Paul Pogba. Il francese, dopo essere stato relegato inizialmente in panchina dal tecnico Rangnick, è stato successivamente eliminato col suo United dalla Champions League. Pogba è finito nuovamente sotto accusa per le prestazioni con la maglia dei red devils. A puntare il dito contro il classe 1993 ci ha pensato il connazionale Marcel Desailly, come commentato a Bein Sport: “Se gli permetti di fare il regista alle spalle di Ronaldo lui ne trarrà vantaggio. Non si tirerà mai indietro nell’aiutare la squadra, ma rispetto a Fred o McTominay è molto più pigro. Sarà di certo più talentuoso, ma a volte imbroglia e non dà alla squadra quello di cui ha bisogno. Pogba non ha disciplina”.

FOTO: Mundo Deportivo