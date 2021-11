Derby vibrante, pieno di emozioni: 1-1 e palo di Saelemaekers nel finale. Il Milan aggancia il Napoli in vetta

A San Siro il derby tra Milan e Inter chiude la 12esima giornata di Serie A 2021-22.

Apre le marcature Hakan Calhanoglu dal dischetto al 12′, il turco prima se lo procura con il fallo di Kessie, poi batte Tatarusanu ed esulta polemicamente sotto la Curva Sud.

Al minuto 18 i rossoneri trovano il pari, autorete di De Vrij, tradito dal mancato colpo di testa di Tomori e pallone che si insacca alle spalle di Handanovic.

Al 25′ altro penalty per l’Inter, stavolta è Ballo-Touré a commettere un errore e a stendere Darmian. Lautaro Martinez si incarica della battuta e Tatarusanu blocca in due tempi con un grande riflesso. L’argentino non aveva tirato male. Al minuto 37 Leao spaventa la retroguardia nerazzurra, il suo mancino da dentro l’area di rigore trova l’intervento di Handanovic. Poi il portoghese calcia alto sulla ribattuta.

A due minuti dal termine salvataggio sulla linea di un difensore rossonero sul tentativo di Barella.

Finisce 1-1 il primo tempo del derby, una prima frazione ricca di emozioni: prima Calhanoglu, poi lo sfortunato autogol di De Vrij, dunque Tatarusanu salva il risultato parando il rigore a Lautaro Martinez.

La ripresa si apre con Lautaro Martinez e Calhanoglu pericolosi, ma le loro conclusioni di poco non inquadrano la porta avversaria.

Problemi al flessore per Barella, al suo posto entra Vidal e proprio il cileno sfiora il 2-1, servito da Dzeko in area trova la doppia respinta di Kalulu prima e di Tatarusanu poi.

Ibra su punizione al minuto 82 cerca di indirizzare la gara a favore dei suoi, arriva la respinta del portiere sloveno.

Al 90esimo Saelemaekers colpisce in pieno il palo con un rasoterra che sarebbe stato imparabile, poi Kessie sulla respinta calcia a lato.

Finisce 1-1 un derby ricco di emozioni dall’inizio alla fine. Un punto a testa per Milan e Inter. Rossoneri che rimangono appaiati al Napoli in testa a quota 32, Inter che sale a 25.

