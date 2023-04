Derby Olympiacos-Panathinaikos: l’arbitro Massa aggredito nel tunnel

Scontri durante il derby di Atene tra Olympiacos e Panathinaikos. Le due squadre si affrontavano nei playoff scudetto del campionato greco, l’esito è stato tremendo alla luce degli incidenti che hanno funestato l’incontro.

A dirigere la gara era stato designato l’arbitro italiano Davide Massa.

L’Uefa, dato l’importanza della gara, aveva proposto Massa alla Federazione greca per arbitrare la gara, anche a causa di vicende di scandali e corruzione di arbitro greci. Lo stesso Massa però, non ha convinto la dirigenza dell’Olympiacos, che ha addirittura diramato un comunicato per protestare contro l’arbitraggio: “Oggi anche i non vedenti hanno visto cosa sta succedendo nel calcio greco. Falsificazione, vagabondaggio e fuorilegge hanno dimostrato di non avere scrupoli”.

L’arbitro Massa, come riporta nel referto post gara, denuncia un’aggressione e di essere stato colpito con un colpo ai genitali.

Questo il referto stilato dall’arbitro: “Ho ritardato l’inizio del secondo tempo per un mituno perché la squadra ospite è entrata in campo in ritardo. Al 57′ ho fermato il gioco perché non c’era visibilità adeguata per le telecamere del VAR a causa delle torce accese sugli spalti. Dopo 3 minuti il ​​gioco è continuato normalmente. Al 90′ il quarto arbitro ha indicato un recupero di sette minuti.

Dopo il 3° gol segnato dalla squadra in trasferta, oggetti (bottiglie d’acqua e palloni di plastica) sono stati lanciati in campo dagli spalti. Al 90+6′ ho deciso di chiudere la partita, in quanto mi sono reso conto del possibile ingresso dei tifosi della squadra di casa. Al termine del match i tifosi della squadra di casa sono entrati in campo e noi ci siamo diretti direttamente verso il tunnel che conduce agli spogliatoi.

Entrando nel tunnel in cui c’erano molte persone, ho sentito un colpo sui genitali senza capire chi me lo abbia dato”.

Foto: twitter AIA