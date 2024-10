Derby di Madrid, la Liga avvia un’azione penale contro i tifosi dell’Atletico: “Richiesta la dissoluzione del Frente”

Secondo il quotidiano spagnolo As, la Liga ha indetto delle azioni penali contro il Frente Atletico, gruppo ultras dell’Atletico protagonista del lancio di oggetti contro Thibaut Courtois, durante il derby di Madrid. Oltre alla già ufficiale chiusura parziale del Civitas Metropolitano, sembrerebbero in arrivo nuove beghe per il club madrileno e i suoi gruppi organizzati. Qui di seguito il contenuto del documento presentato alla Commissione contro la Violenza.

“Intraprenderemo le azioni penali necessarie contro i membri del Frente Atletico. Attraverso queste azioni penali, oltre alla responsabilità individuale dei suoi membri, sarà richiesta la dissoluzione del Frente Atletico e l’adozione di misure come la chiusura dei locali e degli stabilimenti in cui si riuniscono, così come la sospensione delle attività svolte da tale organizzazione o gruppo. Abbiamo richiesto la collaborazione della Commissione Statale contro la Violenza nello Sport e il supporto esplicito dell’Avvocatura dello Stato per garantire che questi procedimenti giudiziari si sviluppino con la massima efficacia e che vengano adottate misure decise contro la violenza nel calcio spagnolo”.

Foto: Sito Atletico Madrid