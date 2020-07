Derby della Lanterna senza pubblico: Sampdoria-Genoa si gioca in uno scenario insolito

Sarà un Derby della Lanterna particolare. Per certi versi unico, perchè non ci saranno tifosi. Ed una stracittadina senza pubblico è triste e silenziosa. Pochi rumori dagli spalti. Le urla e i richiami dalle panchine saranno inevitabili. Ma la sfida di questa sera tra Sampdoria-Genoa resterà negli annali per il primo Derby di Genova della storia senza pubblico. Non ci saranno le coreografie. Nemmeno i cori e i soliti striscioni a caricare i liguri. La Sampdoria, grazie all’ennesimo capolavoro firmato Claudio Ranieri, si è allontanata dalle sabbie mobili e ha conquistato la salvezza. Discorso decisamente più delicato per il Grifone, che ha vinto lo scontro diretto con il Lecce e staccato proprio i salentini, adesso sotto di quattro lunghezze. La Sampdoria è imbattuta nei derby da sette gare: 5 vittorie e due pareggi. Il Genoa, invece, cerca disperatamente punti per aggrapparsi alla Serie A.

Foto:Sampdoria Twitter ufficiale