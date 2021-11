Derby County, altri 9 punti di penalizzazione in Championship

Nuova mazzata, per il Derby County di Wayne Rooney. Al club di Championship, che era già stato penalizzato di 12 punti circa un mese fa, per i problemi finanziari, sono stati ufficialmente sottratti altri nove punti, con altri tre “sospesi”. Lo ha comunicato la English Football League (EFL), che ha anche annunciato il ritiro del ricorso presentato per la prima penalizzazione.

In classifica, il Derby County scende a -3 e sono quattordici i punti di distacco dal penultimo posto, occupato dal Barnsley.