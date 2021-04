Der Spiegel: svelati gli accordi della Super Lega. Meno introiti per Inter e Milan

Secondo quanto pubblicato dal settimanale tedesco Der Spiegel, che ha svelato alcuni estratti del contratto di fondazione della Super Lega, l’accordo tra i 12 club sarebbe vincolante e le clausole d’uscita potrebbero essere tutt’altro che semplici da far valere.

Considerato l’aspetto economico della Super Lega, stando a Der Spiegel, in cambio di un finanziamento iniziale di 3,5 miliardi di euro, i club fondatori avrebbero dovuto restituire circa 6,1 miliardi di euro spalmati su 23 anni con un tasso di interesse di base (confermato anche dal Financial Times) del 2-3%. Ancor più interessante la parte sulla ripartizione degli introiti, che non sarebbe stata in egual misura per tutte le partecipanti. In particolare, emerge che Milan, Inter, Atletico Madrid e Borussia Dortmund avrebbero incassato meno rispetto agli altri club fondatori. Il ricavo per i 4 club sarebbe stato del 3,8% del totale a fronte del 7,7% riservato agli altri, quindi anche alla Juventus. Privilegi ulteriori poi per Barcellona e Real Madrid, che avrebbero ricevuto un compenso di 30 milioni di euro ciascuno per le prime 2 stagioni. Per chiudere, la questione televisiva, che prevedeva la possibilità per ogni società di trasmettere 4 partite sui loro canali ufficiali.