Depay su Simeone: “Mi ha trasmesso molta energia, voleva vedermi come ero con il Lione”

L’attaccante olandese Memphis Depay ha rilasciato un’intervista ai microfoni di NOS in cui ha parlato del Cholo Simeone e dei suoi primi mesi all’Atletico Madrid: “Simeone mi ha trasmesso molta energia fin dal primo momento in cui sono arrivato. Voleva rivedere il Memphis del Lione, trascinatore della squadra come capitano ma anche coinvolto nel raggiungere gli obiettivi. Ha detto: ‘Vai e riporta indietro quel Memphis, voglio vederlo'”.

Foto: Instagram Atletico Madrid