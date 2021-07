Depay: “Spero di potermi tatuare molti trofei con il Barcellona”

È passato qualche giorno dal suo arrivo al Barcellona per Memphis Depay, l’attaccante arrivato dal Lione. L’olandese ha già chiaro in mente il suo obiettivo, ovvero vincere più titoli possibili con i blaugrana. Nell’intervista rilasciata al quotidiano iberico, Mundo Deportivo, il classe ’94, si dichiara pronto a tatuarsi gli eventuali trofei che potrebbero arrivare con il Barça:

“I miei obiettivi con il Barcellona? Vorrei vincere tutti i trofei a disposizione: LaLiga, la Champions League… I miei tatuaggi? Non è difficile mostrarli perché sono ovunque. Il primo l’ho fatto sul mio braccio, avevo 15 anni, ho iniziato molto giovane e da allora mi piace tatuarmi. Alcune sono parole motivazionali, altre sono ricordi di persone che ho perso o bei ricordi, come la mia prima volta alla Coppa del Mondo. Per quelli potrebbero arrivare qui, c’è ancora molto spazio sul mio corpo per tatuarmeli. Non c’è nessun problema, possiamo vincerne molti“.

Foto: twitter Barcellona