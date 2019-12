Depay spegne il mercato: “Futuro? Ho ancora tanto da dare al Lione”

Memphis Depay torna a parlare del suo futuro. L’attaccante del Lione, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia, si è espresso così sui recenti rumors di mercato: “Futuro? Voglio fare del mio meglio per il Lione, ho ancora tanto da realizzare qui. Mi sento in forma e voglio dimostrarlo anche questa volta. Daremo tutto per qualificarci agli ottavi”, ha chiuso Depay.

Foto: AS