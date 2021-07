Depay: “Sono qui per aiutare il Barça a primeggiare in Spagna e in Europa. Koeman? Un tecnico preparato”

Memphis Depay, attaccante del Barcellona, ha parlato a El Mundo Deportivo al suo arrivo al nuovo club, dopo l’esperienza al Lione.

Queste le parole dell’olandese: “Oggi per me è un giorno molto speciale. Arrivo a Barcellona con grandi motivazioni. Sono molto emozionato, voglio andare immediatamente a vedere la sede del club e poi quello che sarà il mio stadio. Spero di poter vincere molti titoli. Sono qui per aiutare la squadra a tornare a primeggiare in Spagna e in Europa. Questo club ha una storia importantissima”.

Le aspettative: “Sono appena tornato dalle vacanze dopo gli Europei ma ho lavorato per tenermi in forma. Adesso è il momento di focalizzare gli obiettivi. In primis, devo adattarmi alla nuova città e all’ambiente. E poi dovrò lavorare duro ed essere al 100% per l’inizio della stagione. Il sistema di gioco non è un problema. Amo un calcio offensivo e la filosofia della squadra è perfetta per le mie caratteristiche”.

Su Koeman: “Conosco benissimo il mister, è stato il mio allenatore con la nazionale olandese. Sotto la sua guida sono cresciuto tantissimo sia sotto il profilo realizzativo che tecnico e mi ha dato tanto. Ho imparato a giocare con e per i compagni. Le squadre di Koeman generano tantissime occasioni da gol. Sono molto felice di averlo ritrovato. Mi ha dato molta fiducia e mi ha aiutato anche quando ero infortunato. Fra l’altro ha insistito molto per farmi venire qui e anche grazie a lui posso giocare per il miglior club del mondo. Sono pronto a lottare per lui”.

Foto: Twitter Euro 2020