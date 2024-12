Depay: “Neymar sa cosa gli ho detto. Anche se è tifoso del Santos, mi piacerebbe giocare con lui nel Corinthians”

Neymar è stato recentemente visto insieme a Memphis Depay, nuovo acquisto dei Corinthians. L’attaccante olandese come riportato da Globoesporte, ha spiegato di aver approfittato di questa occasione per cercare di convincere l’ex giocatore del PSG a unirsi a lui a São Paulo.

“Ney sa cosa gli ho detto. È una questione tra noi, ma ovviamente, è molto importante per il paese, è una superstar, ha tutte le qualità per portare il Brasile a vincere il titolo mondiale. Mi piacerebbe molto giocare con lui ai Corinthians. Anche se è tifoso del Santos, credo che abbia molti amici nei Corinthians, abbiamo passato dei bei momenti insieme, è una fonte d’ispirazione per molti. Spero che tutto vada bene e che sia felice ovunque vada”.

foto: aakkari instagram