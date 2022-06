Depay: “La mia avventura al Barcellona non è andata come mi aspettavo. Futuro? Resto in questo club”

Intervistato da NOS, Memphis Depay, attaccante olandese, parla della sua avventura al Barcellona e afferma come il suo futuro sarà ancora in blaugrana.

Queste le sue parole: “Non è andata esattamente come mi sarei aspettato, così come non mi sarei aspettato l’addio di Messi. Sono stato a lungo infortunato, ho avuto bisogno di tempo per tornare. Mi sono allenato duramente, ho tenuto la bocca chiusa ed ho dimostrato il mio valore. Per fortuna ho avuto di nuovo la mia occasione ed ho ricominciato a segnare. Resterò al Barcellona? Sì, senza dubbio”.

Foto: Twitter Barcellona