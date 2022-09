Depay: “In estate ho valutato molte opzioni. Alla fine ho scelto di restare al Barça”

Durante l’intervista rilasciata a ESPN, Memphis Depay, ha parlato anche della sua permanenza estiva al Barcellona nonostante gli interessi di altri club, fra cui la Juventus: “Molti altri club si erano mossi per me, io ovviamente ho valutato tutte le opzioni. E alla fine ho deciso di combattere per avere le mie chance al Barça. Amo la competizione e non voglio sfuggirne. E poi mi diverto ad essere al Barcellona”.

Foto: Twitter Barcellona