Depay al Barcellona: è ufficiale

Con un tweet il Barcellona annuncia Memphis Depay.

Il giocatore olandese ha firmato un contratto fino al 2023.

Questa la nota sul sito ufficiale: “Barcelona e Memphis Depay hanno raggiunto un accordo una volta che il suo contratto con l’Olympique Lyonnais è scaduto. Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2022/23.

Memphis Depay (Moordrecht, Paesi Bassi, 13 febbraio 1994) ha esordito nel club della sua città, il VV Moordrecht. Aveva solo nove anni quando si è unito allo Sparta Rotterdam, e da lì è passato al PSV Eindhoven, dove ha esordito in Eredivisie. Allenato dall’ex giocatore del Barça Phillip Cocu, Depay divenne presto una delle più grandi stelle di Eindhoven.

Le sue prestazioni nel campionato olandese hanno attirato l’attenzione all’estero, ed è stato il Manchester United ad acquistarlo. All’Old Trafford, e giocando sotto Louis Van Gaal, ha trascorso una stagione e mezza prima di andare all’Olympique Lyonnais nel gennaio 2017. Fu in Francia che fece la sua svolta. I momenti salienti delle sue cinque stagioni e mezzo includono il raggiungimento delle semifinali di Champions League e la finale di Coupe de France nel 2019/20, perdendo quest’ultima ai rigori contro il PSG. I suoi 22 gol lo hanno reso capocannoniere del campionato olandese nel 2014/15, la sua stagione con il punteggio più alto fino ad oggi. Ma è arrivato vicino a eguagliare quel punteggio nel suo ultimo anno a Lione, segnando 20 volte e finendo secondo in classifica. Dove Depay eccelle davvero è con gli assist: 12 la scorsa stagione in Francia.

Foto: Twitter Barcellona