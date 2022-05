Depay: “Al Barcellona per essere importante, gioco nel miglior club del mondo”

Tornato al gol nel match vinto ieri 2-1 dal suo Barcellona contro il Mallorca, Memphis Depay – raggiunto dai microfoni di ESPN – ha dimostrato di non avere dubbi circa il suo futuro: “Sono venuto qui con la voglia di giocare. Voglio essere importante per il Barcellona nella prossima stagione e in quelle che seguiranno. La concorrenza? È normale che ci sia, gioco nel miglior club del mondo“.

Foto: Twitter Barcellona