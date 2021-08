Depay: “Al Barcellona mi trovo bene, ecco con chi ho legato. Messi? Forse un giorno tornerà”

Memphis Depay con il suo trasferimento al Barcelona ha ottenuto ciò che desiderava. Dopo 4 anni e mezzo trascorsi in Francia tra le fila del Lione, per lui è iniziata una nuova esperienza in Catalogna. L’attaccante olandese, nel corso di un’intervista a El Periodico, si è soffermato su questa nuova avventura e sul rapporto con i compagni di squadra. “Tutti sono stati molto gentili e mi hanno reso tutto più facile. Pique mi ha aiutato molto perché il suo inglese è buono. Con Jordi Alba ci siamo anche divertiti molto. Certo con Frenkie e Dest (suoi connazionali olandesi, ndr) li conoscevo già. Mi sembrava che fosse uno spogliatoio con persone molto simpatiche”. Poi sull’addio di Messi: “Non lo conoscevo nemmeno. È arrivato in ritardo per il precampionato a causa della Copa America e non ho potuto nemmeno salutarlo. Forse lo vedrò quando ci affronteremo in una partita o forse quando tornerà, non si sa mai”. Infine chiude parlando dei suoi obiettivi: “Cercherò di dare qualcosa in più in campo, qualcosa di importante per la squadra, anche nel gioco. Il legame con i tifosi è fantastico. Mi fa sentire bene, spero possa continuare”.

Foto: Twitter Barcellona