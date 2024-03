Depay: “Abbiamo dimostrato grande mentalità contro una squadra forte come l’Inter. Felice per il gol ma ancora di più per la vittoria”

Memphis Depay, attaccante dell’Atletico Madrid decisivo con il suo gol del pareggio nel match di Champions League di ieri sera con l’Inter è intervenuto ai microfoni della stampa in mixed zone per commentare il passaggio del turno ai quarti di finale: “L’Atletico ha dimostrato di avere una grande mentalità. Contro una squadra forte come l’Inter siamo andati sotto ma poi c’è stata una grande reazione da parte di tutta la squadra. Sono felice per il gol ma ancora di più per la vittoria che dedichiamo a tutti i nostri straordinari tifosi. Ci hanno dato una grossa mano, sono stati fantastici. Personalmente sono soddisfatto della mia prestazione. Adesso godiamoci questo successo e andiamo avanti con fiducia.”

Foto: Twitter Memphis Depay