Dennis Man nella storia: ecco perché

La prima sorpresa del campionato Europeo è la Romania di Dennis Man che ha sconfitto l’Ucraina con un roboante 3-0 nel match delle 15. Il classe 1998 del Parma si è reso protagonista di una prestazione incredibile come attestano i due assist per Stanciu e Dragus. Questa doppia assistenza consente all’attaccante dei ducali di entrare nella storia: infatti Man diventa il primo giocatore della Romania in grado di fornire almeno due assist in una singola partita di una grande manifestazione internazionale ( Mondiali o per l’appunto Europei) dai tempi di Gheorge Hagi contro la Colombia nel Mondiale del 1994.

Foto: instagram Man