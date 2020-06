Denis: “Vedrei bene Icardi a Napoli. Stasera non sarà facile per l’Inter”

Germàn Denis, attuale attaccante della Reggina, ma ex di Napoli e Atalanta tra le altre, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Il Napoli ha le carte in regola per arrivare in finale, battendo l’Inter. Non sarà semplice per i neroazzurri. Mi aspetto una partita strana. Sono entrambe forti in attacco ma dopo questi mesi di stop potrebbe esserci la paura di non volersi sbilanciare. Icardi? Mi piace tantissimo, starebbe benissimo a Napoli. E’ il tipico attaccante che davanti alla porta non sbaglia. Il Napoli con lui sarebbe al top.”

Foto: Twitter ufficiale Reggina