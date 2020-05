Denis Suarez rivela: “Ho rifiutato di trasferirmi al Milan. Ecco perché”

Denis Suarez, centrocampista spagnolo classe ’94 in forza al Celta Vigo, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘The Athletic‘ ha confessato un retroscena di mercato: “L’anno scorso avevo molte offerte, ma rifiutai il Milan e le due squadre di Siviglia perché volevo trasferirmi all’Arsenal. Presi il rischio di andare via in prestito pur di giocare con i Gunners”.

Foto: Twitter personale Denis Suarez