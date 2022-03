Denis: “Sbagliai nel lasciare Bergamo, mi sarebbe piaciuto giocare con Gasp. Napoli? Osimhen fondamentale”

Domenica prossima andrà in scena una interessante sfida fra Atalanta e Napoli, importante per entrambe le compagini che non possono più sbagliare per centrare i rispettivi obiettivi. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il doppio ex German Denis ha fatto il punto sull’incontro: “Sarà una gara aperta, bella. Il Napoli insegue il sogno scudetto, ma all’Atalanta i punti servono per confermarsi in Europa. Forse è tardi per il quarto posto, ma bisogna tenere dietro la Roma e le altre. Osimhen è fondamentale per Spalletti, mentre Zapata è certamente importante per Gasperini, ma in alcune partite avere un attaccante diverso e dotato come Muriel può non essere uno svantaggio”.

Denis parla di Gasperini: “Io andai via a gennaio, in estate arrivò il Gasp. Oggi posso dirlo tranquillamente: fu una scelta sbagliata lasciare Bergamo. Chissà come mi sarei divertito a giocare nella sua, di Atalanta. È il meglio per un centravanti, gioco veloce e palle gol a ripetizione. Preferisco che la squadra verticalizzi il prima possibile, portandomi la palla dove posso fare gol, piuttosto che aspettare lo sviluppo dell’azione attraverso una fitta rete di passaggi”.

Foto: Sito ufficiale Reggina